Trump, telefonata estremamente produttiva con Carney

agenzia

'Ci incontreremo subito dopo le elezioni in Canada'

WASHINGTON, 28 MAR – “Ho appena finito di parlare con il primo ministro del Canada Mark Carney. È stata una chiamata estremamente produttiva, siamo d’accordo su molte cose e ci incontreremo subito dopo le prossime elezioni canadesi per lavorare su elementi di politica, affari e tutti gli altri fattori, che finiranno per essere grandiosi sia per gli Stati Uniti d’America che per il Canada”: lo scrive Donald Trump su Truth.

