‘Trump terrà un vertice con i Paesi del Golfo in Arabia’

Media: 'Invitati il 14 maggio Emirati,Bahrein,Kuwait,Oman,Qatar'

TEL AVIV, 03 MAG – Il presidente Donald Trump ha in programma di tenere un vertice con i leader dei Paesi del Golfo durante la sua visita ufficiale in Arabia Saudita tra 10 giorni. Lo riferisce il sito israeliano Walla, solitamente ben informato sui dossier mediorientali. Il principe saudita bin Salman prevede di invitare al vertice i leader di tutti i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo: Emirati, Bahrein, Kuwait, Oman e Qatar. Trump è atteso a Riad il 13 maggio, il vertice è previsto il 14. Fonti affermano che una visita in Israele non è prevista poiché a breve non vi sarà un accordo per il rilascio dei rapiti e la tregua a Gaza.

