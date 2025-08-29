Trump toglie il Secret Service a Kamala Harris

agenzia

Annullata l'estensione della protezione decisa da Joe Biden

WASHINGTON, 29 AGO – L’amministrazione di Donald Trump ha revocato la protezione del Secret Service all’ex vicepresidente Kamala Harris. Lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. L’amministrazione ha, in pratica, revocato la proroga approvata dall’allora presidente Joe Biden oltre i consueti sei mesi dalla fine dell’incarico che si era conclusi il 21 luglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA