Il leader cinese in viaggio in Vietnam, Malesia e Cambogia

ROMA, 15 APR – Il tour nel sudest asiatico di Xi Jinping è per il presidente cinese “l’occasione per fregare gli Stati Uniti”: così – secondo quanto riporta la Cnn – il presidente americano ha commentato parlando con i giornalisti alla Casa Bianca il viaggio di Xi in Vietnam, Malesia e Cambogia.

