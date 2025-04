agenzia

'E' un ottimo momento per farlo, non aspettate'

NEW YORK, 09 APR – “Questo è un ottimo momento per trasferire le vostre aziende negli Stati Uniti come Apple e molte altre stanno facendo. Zero dazi. Non aspettate, fatelo ora”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA