Trump, ‘ucciso il leader dell’Isis in Iraq’

agenzia

Iinsieme a un altro membro dell'organizzazione'

ROMA, 15 MAR – Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che il leader dell’Isis in Iraq è stato ucciso. “Oggi (venerdì, ndr) il leader fuggitivo dell’Isis in Iraq è stato ucciso. È stato braccato senza sosta dai nostri intrepidi combattenti. La sua miserabile vita è stata interrotta, insieme a un altro membro dell’Isis, in coordinamento con il governo iracheno e il governo regionale curdo. PACE ATTRAVERSO LA FORZA!”, ha scritto Trump su Truth Social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA