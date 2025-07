agenzia

'Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca'

NEW YORK, 15 LUG – Ucraina o Russia? “Non sto dalla parte di nessuno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda sulla guerra della Russia in Ucraina, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

