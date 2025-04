Trump, valutiamo dazi sui chip per la sicurezza nazionale

agenzia

'Nessuna eccezione è stata annunciata venerdì'

NEW YORK, 13 APR – “Nessuna eccezione è stata annunciata venerdì. Stiamo valutando i chip e tutta la catena di approvvigionamento dell’elettronica. I chip saranno valutati nell’ambito delle indagini sui dazi per la sicurezza nazionale”. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, sottolineando che sui dispositivi elettronici ci sono i dazi del 20% legati al fentanyl. Il riferimento del presidente è ai possibili dazi sui semiconduttori e alle esenzioni dai dazi reciproci per gli smartphone e i pc, che saranno valutati nell’indagine sui chip e potrebbero essere sottoposti a tariffe settoriali, così come l’acciaio e le auto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA