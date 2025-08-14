Trump, vedremo se includere europei a secondo incontro

agenzia

'Se non fossi presidente Putin conquisterebbe tutta l'Ucraina'

NEW YORK, 14 AGO – “Penso che sarà un buon incontro” quello con Vladimir Putin “ma l’incontro più importante sarà il secondo meeting con me, Putin e Zelensky. Vedremo se includere qualcuno degli europei”. Lo ha detto Donald Trump. “Se io non fossi presidente Putin conquisterebbe tutta l’Ucraina”, ha aggiunto Trump ribadendo di ritenere che il leader del Cremlino voglia “un accordo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA