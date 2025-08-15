Trump verso l’Alaska, severe conseguenze se incontro non va

agenzia

'Lo scambio dei territori sarà discusso'

NEW YORK, 15 AGO – Donald Trump ribadisce che ci saranno “severe conseguenze” economiche se l’incontro con Vladimir Putin non andrà bene. Il presidente americano è in volo per l’Alaska, dove fra qualche ora incontrerà il leader del Cremlino. “Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell’Ucraina. Io sono qui per portarli al tavolo”: ha detto Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, come riportano i media internazionali. Trump ribadisce quindi che l’obiettivo è di dare garanzie di sicurezza all’Ucraina, “ma non sotto l’ombrello della Nato”: “Ed è l’Europa – ha aggiunto – che dovrà prendere la guida”. “Lo scambio territori sarà discusso. Il paese di Vladimir Putin non sta andando bene dal punto di vista economico” ha detto Trump, sottolineando che gli attacchi russi all’Ucraina sono una tattica negoziale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA