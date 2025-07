agenzia

'Buone chance' intesa con Hamas

NEW YORK, 06 LUG – “Penso che siamo vicino a un accordo per Gaza. Potremmo avere un’intesa in settimana”. Lo afferma Donald Trump. Ci sono “buone chance” di raggiungere un accordo con Hamas “questa settimana”. Ha detto Donald Trump alla vigilia della visita del premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA