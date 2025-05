Trump, voglio offrire all’Iran strada nuova e migliore

agenzia

'Non siamo qui solo per condannare le loro scelte passate'

WASHINGTON, 13 MAG – “Sono qui non solo per condannare le scelte passate dei leader iraniani, ma per offrire loro una nuova e migliore strada verso un futuro molto più promettente”: lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando al forum d’investimenti Usa-Arabia Saudita, secondo le anticipazioni del discorso diffuse dalla Casa Bianca.

