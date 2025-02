Trump volò sull’aereo di Epstein nel 1994 con la figlia Tiffany

agenzia

Insieme all'ex moglie e alla babysitter

NEW YORK, 27 FEB – Le carte su Jeffrey Epstein diffuse dal Dipartimento di Giustizia confermano i contatti dell’ex finanziarie con Donald Trump. I registri dell’aereo privato di Epstein infatti mostrano, a pagina 27, che il presidente volò sul velivolo dell’ex finanziarie insieme all’allora moglie Marla Maples, alla figlia Tiffany e alla babysitter il 15 maggio del 1994: prima da Palm Beach all’aeroporto Reagan di Washington e poi da Washington allo scalo di Teteboro, in New Jersey. Trump e Maples si sono sposati nel 1993 e hanno divorziato nel 1999. Nel corso dello scandalo Epstein sono emerse alcune foto di Trump con l’ex finanziarie, una anche con Melania Trump.

