‘Trump vuole ospitare il G20 del 2026 nel suo golf club a Miami’

agenzia

Nel 2020 ci provò col G7 ma rinunciò per le polemiche

WASHINGTON, 30 LUG – Donald Trump ci riprova: secondo Bloomberg e Cnn, il tycoon sta discutendo i piani per ospitare il vertice del G20 del 2026, sotto la presidenza Usa, nel suo golf club Doral, nell’area di Miami. L’idea è in discussione da settimane, ha riferito un dirigente della Casa Bianca alla Cnn. In precedenza il network aveva già avvistato un collaboratore con un cartello recante la scritta “G20 Miami 2026” all’interno dell’Eisenhower Executive Office Building a giugno. Trump aveva pianificato di ospitare il vertice del G7 nello stesso resort nel 2020 durante il suo primo mandato, ma alla fine cambio’ idea dopo l’ondata di indignazione per la decisione di usare una sua proprietà, che aveva sollevato timori per potenziali conflitti di interesse.

