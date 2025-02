agenzia

'Un incontro non appena le cose si sistemeranno'

NEW YORK, 13 FEB – Donald Trump intende incontrarsi con la Cina e la Russia non appena le cose si sistemeranno per parlare delle spese della difesa: “voglio dire ai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin” che dovremmo dimezzare il budget militare, ha detto Donald Trump secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA