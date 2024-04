Tsmc, impianti per microchip al 70% dopo sisma a Taiwan

agenzia

Azienda, controlli sulla sicurezza, salve apparecchiature chiave

ROMA, 04 APR – Nessun rischio per la supply chain globale dei microchip: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc) ha riferito che oltre il 70% delle sue apparecchiature per produrre i microprocessori è tornata operativa già ieri sera dopo la sospensione precauzionale decisa a seguito del violento sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan mercoledì mattina. L’azienda, il più grande produttore di chip a contratto al mondo, ha spiegato che nessuna delle apparecchiature chiave è stata danneggiata alla luce dei controlli sulla sicurezza effettuati.

