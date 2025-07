Tuffi: Santoro dopo l’oro l’America,’ vivrò a Miami’

agenzia

Neocampione del mondo studierà Economia e si allenerà in Usa

ROMA, 31 LUG – Dallo storico oro del nuoto sincronizzato, a un’altra giornata di gare. Matteo Santoro aspetta la fine dei Mondiali di Singapore per festeggiare lo storico oro vinto ieri in coppia con Chiara Pellacani, e per iniziare la sua nuova vita agonistica e univeristaria: da settembre si trasferira’ a Miami, per studiare e allenarsi li’ dove lo fa gia’ Pellacani. Oggi per lui qualificazioni dell’inviduale, trampolino da tre metri, insieme con il capitano azzurro Giovanni Tocci, concluso col 22/o posto che non vale la finale (Tocci 19/o, anche lui eliminato. “Ieri sera sono andato a letto alle 22:30 – racconta il neocampione del mondo – Dopo ieri non mi aspettavo di avere questo atteggiamento in gara”, spiega il 18enne romano, che non sa se parteciperà ai campionati assoluti dall’8 al 10 agosto a Roma (“decido insieme agli allenatori a fine mondiale”) ma si sta già preparando per andare a Miami. “Parto a metà agosto, il 15 e andrò nella stessa università dove studia Chiara per frequentare tutto il corso di economia che durerà quattro anni. Mi allenerò a Miami e verrò in Italia per le gare e i collegiali”. “Inizialmente – ha spiegato Santoro – non ero propenso ad andare in America, non mi attraeva e dicevo che l’unico posto che poteva piacermi era Miami. A settembre mi hanno scritto ed ho avuto un momento di panico: ho parlato con mio padre e mia madre, con i miei allenatori, con Chiara stessa chiedendo consigli. Non ero convinto completamente, poi tutti mi hanno detto che si tratta di una cosa che accade una volta nella vita ed alla fine ho deciso di cogliere l’occasione. Mi hanno organizzato una visita a gennaio, mi sono fatto un weekend a Miami e da lì ho deciso e firmato la borsa di studio”.

