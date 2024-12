Tuffo da record nel Sole per sonda Parker alla vigilia di Natale

agenzia

Passaggio più vicino di sempre, sfrecciando a 692mila km/h

ROMA, 23 DIC – Un tuffo nel Sole passando ad appena 6,1 milioni di chilometri dalla sua superficie e sfrecciando alla velocità di 692mila chilometri orari: sarà il nuovo record della sonda Parker della Nasa, ideata per studiare la nostra stella come mai prima d’ora per capire le caratteristiche dell’atmosfera solare. Il punto di massimo avvicinamento sarà raggiunto il 24 dicembre alle 12:53 ma la sonda tornerà a comunicare con la Terra solo dal 27 dicembre. Lanciata nell’agosto del 2018 la sonda Parker è una delle più ambiziose missioni mai realizzate dalla Nasa perché ideata per ‘toccare’ il Sole, l’unica stella che possiamo davvero studiare da vicino. Per farlo, la sonda è stata ideata per resistere e funzionare a temperature di oltre 1.300 gradi e attraversare regioni di intensi campi magnetici e sotto un continuo bombardamento di radiazioni e particelle cariche. Dopo aver ‘toccato’ il Sole per la prima volta nel 2021, quello previsto per la vigilia di Natale sarà per Parker il 22esimo incontro ma il più ravvicinato di sempre, ad appena 6,1 milioni di chilometri. Si stima che nel momento di massimo avvicinamento dovrà sopportare una temperatura di 980 gradi ma gli strumenti, protetti da uno scudo termico, continueranno a lavorare regolarmente per raccogliere preziosi dati dell’atmosfera solare che hanno già permesso di comprendere molti degli enigmi legati al Sole. Durante l’avvicinamento si perderanno tutte le comunicazioni con la sonda ma i tecnici della Nasa si attendono di poterle ristabilire a partire dal 27 dicembre e poco dopo iniziare l’invio dei dati raccolti.

