Tumori, ’10 comandamenti’ per ridurre il rischio, arriva il podcast

I conduttori Aureliano Stingi e Fotios Loupakis, biotecnologo e oncologo, intervistano 10 specialisti uno per ciascun precetto

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) – Fumo, alimentazione, obesità, attività fisica, alcol, inquinati ambientali, esposizione al sole, vaccinazioni raccomandate, screening e visite regolari: sono i ’10 comandamenti’ al centro del podcast che vuole trasmettere “in modo chiaro le regole fondamentali per ridurre il rischio di sviluppare un tumore, che tutti conosciamo, eppure, chissà perché, difficilmente rispettiamo”. In chiave autoironica e informale, ma estremamente competente i conduttori Aureliano Stingi e Fotios Loupakis, biotecnologo e oncologo, intervistano 10 specialisti—uno per ciascun ‘comandamento’. L’Oms infatti stima che rispettando queste regole si potrebbe abbattere il rischio della metà. Il podcast “vuole rompere la barriera tra scienziati e cittadini, presentando in modo semplice il perché alcuni comportamenti non dovrebbero essere ignorati. I dieci episodi, ciascuno dedicato a un fattore di rischio e con uno specialista come ospite, puntano i riflettori su ciò che spesso trascuriamo (o ignoriamo volutamente). Tra battute ironiche e dati scientifici, ogni puntata offre spunti pratici e racconta come compiere scelte più sane, nella speranza di rendere un po’ più difficile la vita al cancro. Il podcast – conclude la nota – è realizzato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Vml health, il contributo non condizionante di Amgen” e il patrocinio di Walce Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe).

