Tumori, 25 anni di Race for the cure, apre al Circo Massimo il Villaggio Salute

Roma, 9 mag. – (Adnkronos Salute) – Apre oggi al Circo Massimo di Roma il Villaggio della Salute della Race for the cure che si correrà domenica. L’iniziativa sportiva e di prevenzione dei tumori al seno e della salute della donna festeggia 25 anni. Al taglio del nastro il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e l’avvocato Laura Mattarella, presidente del Comitato d’onore del 25.esimo anniversario della Race for the cure e figlia del presidente della Repubblica. Sarà proprio Sergio Mattarella a dare il via domenica alla manifestazione sportiva. “E’ un grandissimo onore essere qui – ha detto Laura Mattarella – credo moltissimo nella prevenzione e sono onorata di fare una piccola parte del lavoro che compete ai medici e agli operatori”. “Il Progetto di collaborazione Usa-Italia nella lotta ai tumori al seno oggi compie 25 anni e siamo orgogliosi di inaugurare il Villaggio della Salute al Circo Massimo”, ha affermato Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia. “Io dal mio primo giorno al ministero della Salute ho messo la prevenzione oncologica al centro della mia missione – ha sottolineato il ministro Schillaci – Tante malattie prima considerate incurabili non lo sono più e vorrei ricordare come lo screening del tumore al seno è offerto dal Ssn, ma in molte regioni non sempre c’è adesione. Su questo dobbiamo fare di più e mi complimento con la Fondazione Komen che porterà i camper per la prevenzione oncologica in giro per l’Italia”. “La fondazione Komen ha aumentato la consapevolezza che il cancro si può sconfiggere e come regione stiamo lavorando tanto su questo fronte”, ha aggiunto Rocca nel suo intervento. (Segue)

