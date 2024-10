Tumori: al Quirinale la cerimonia per ‘I Giorni della ricerca’

agenzia

Roma, 28 ott. Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di celebrazione de ‘I Giorni della ricerca’, iniziativa promossa dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro Airc. Sono intervenuti Andrea Sironi, presidente della Fondazione Airc, Anna Mondino, direttrice scientifica della Fondazione, Alessio Menga, ricercatore presso l’Università degli Studi di Torino, Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca, Orazio Schillaci, ministro della Salute.

Il Capo dello Stato ha consegnato il Premio Airc “Credere nella Ricerca” a Penny Italia, per la partecipazione attiva al fianco di Fondazione Airc sui temi della prevenzione oncologica; al signor. Gianluigi Buffon per aver saputo coinvolgere, a titolo personale e come capo delegazione della Nazionale della Federazione italiana giuoco calcio, le giovani generazioni nelle iniziative di divulgazione di Fondazione Airc; all’Istituto comprensivo Piaget-Majorana di Roma per gli sforzi concreti nel sensibilizzare gli studenti e le studentesse sul valore della ricerca scientifica e sull’importanza della cultura della prevenzione nell’ambito del Progetto Airc nelle scuole e, in particolare, nell’iniziativa di cittadinanza attiva ‘Cancro io ti boccio’; e alla famiglia Barilla, per la costante e generosa vicinanza alla missione Fondazione Airc, e per ispirare un numero crescente di persone a sostegno della ricerca sul cancro. Il Premio scientifico biennale Airc “Guido Venosta” è stato consegnato al dott. Mario Paolo Colombo, direttore di Immunologia molecolare presso la Fondazione Istituto nazionale dei tumori, per aver interamente dedicato la sua carriera alla ricerca oncologica, contribuendo a ricerche originali in onco-immunologia e partecipando alla definizione di correlati studi clinici. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente della Repubblica.