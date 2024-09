Tumori, l’oncologo Santoro: “Per neoplasie sangue diagnosi tardiva ma terapie mirate”

agenzia

Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) – “Per le malattie ematologiche e onco-ematologiche non esistono fattori di prevenzione e quindi la diagnosi in molti casi è piuttosto tardiva. Nonostante questo, abbiamo dei risultati interessanti che soprattutto negli ultimi anni stanno rivoluzionando l’approccio terapeutico dei pazienti, ottenendo delle prospettive di guarigione e di lunga sopravvivenza sempre migliori. Grazie all’innovazione disponiamo di terapie sempre più personalizzate”. Lo ha detto Armando Santoro, direttore del Cancer Center di Humanitas e professore universitario di Oncologia di Humanitas University, in occasione della presentazione – oggi a Roma – della campagna #SavingTime, la prima iniziativa di Lilly nell’area dei tumori ematologici. Obiettivo: ricordare i progressi della ricerca scientifica e dare voce ai bisogni di cura ancora oggi insoddisfatti di circa mezzo milione di italiani. I tumori del sangue “colpiscono varie fasce d’età – spiega Santoro – Ad esempi i linfomi e i mielomi multipli prevalentemente i più giovani, mentre le leucemie linfatiche croniche e il linfoma follicolare interessano le persone anziane. Quindi siamo di fronte ad una popolazione di pazienti estremamente eterogenea”. Nel mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue, “campagne come ‘#SavingTime. Più tempo grazie alla ricerca sui tumori del sangue’, sono assolutamente importanti per informare, comunicare, mettere un certo tipo di allarme e spingere anche a porsi il problema – conclude l’oncologo – Che vuol dire non ritardare il fatto di rivolgersi a un medico, a uno specialista, a un ematologo in presenza di sintomi iniziali che possono far sospettare qualche patologia”.

