Tumori: Paita, ‘più entrate ma meno risorse contro cancro al seno’

agenzia

Roma, 6 ago. “Il Governo ci dice che sta prendendo decine di miliardi di euro in più (di quelli che si aspettava) dalle tasse e che la spesa pubblica continua ad aumentare. Tanti soldi, come se non ci fosse un domani. E tutto ti aspetti meno che per quest’anno il Governo ti toglie circa 800.000 euro per i test genomici per il carcinoma mammario. Solo a dicembre dell’anno scorso ci eravamo battuti in legge di Bilancio per portare a casa un milione in più, ma a quanto pare per Meloni si tratta di troppe risorse per prevenire il tumore al seno”. Lo ha detto Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sul Ddl Rendiconto.