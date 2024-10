Tunisia: Mantovano, ‘avvelenamento ex agenti Servizi tragica fatalità’**

agenzia

Roma, 2 ott. “Si tratta di ex appartenenti ai Servizi, era un’attività assolutamente privata, quindi svincolata da qualsiasi servizio. E’ stata una tragica fatalità per quello che risulta dai primissimi accertamenti”. Lo ha detto in conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, rispondendo a una domanda sul caso dell’avvelenamento di alcuni ex agenti dei Servizi ad Hammamet, in Tunisia.

