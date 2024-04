Turchia: crolla pilone cabinovia Antalya, in 43 bloccati da ieri

agenzia

Un morto e 10 feriti. Una cabina precipita. Salvate 128 persone

ISTANBUL, 13 APR – Un morto, almeno 10 feriti e 43 persone bloccate a mezz’aria da ieri pomeriggio: questo il risultato del crollo di un pilone lungo la cabinovia turistica che porta a un punto panoramico sopra la località balneare di Antalya, nel sud della Turchia. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 18 locali (le 17 in Italia) alla cabinovia di Sarisu-Tünektepe, fa saper il ministro della Sanità, Fahrettin Koca. Quando il pilone si è rotto, una cabina è precipitata nel vuoto su un terreno roccioso sottostante, provocando la morte di almeno un passeggero. Dal momento dell’incidente, 128 persone ripartiti in 16 cabine sono state messe in salco, anche se 43 ancora sono bloccate, in attesa di soccorso, dopo aver trascorso la notte nelle rispettive cabine. Sul posto sono all’opera 500 soccorritori fra vigili del fuoco e sanitari coadiuvati da 7 elicotteri. Il ministero della Giustizia di Ankara ha annunciato che sull’incidente è stata aperta un’inchiesta.

