Turchia, entrambi gli attentatori di Ankara membri del Pkk

agenzia

Lo dichiara il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya

ISTANBUL, 24 OTT – Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha annunciato che faceva parte del Pkk anche la seconda persona che ha partecipato ieri all’attacco contro la sede del’Industria Aerospaziale, vicino ad Ankara, che ha provocato la morte di 5 persone, mentre 22 sono rimate ferite. “È stato determinato che la traditrice era Mine Sevjin Alcicek, membro dell’organizzazione terroristica Pkk”, ha affermato Yerlikaya in un messaggio su X, dopo avere dichiarato, in precedenza, che era stato identificato come un membro del Partito dei Lavoratori del Kurdistan anche il primo attentatore, Ali Orek. Entrambi sono stati uccisi durante l’attacco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA