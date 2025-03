Turchia, ‘raid Israele nuova fase della politica genocida’

agenzia

Ankara: 'Gli attacchi a Gaza sono una sfida contro l'umanità'

ISTANBUL, 18 MAR – “Israele sta sfidando l’umanità e violando il diritto internazionale e i valori universali nel modo più grave”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri turco, a proposito degli attacchi di Israele contro la Striscia di Gaza, come riferisce Anadolu. “Il massacro di centinaia di palestinesi negli attacchi di Israele a Gaza dimostra che la politica di genocidio del governo Netanyahu è entrata in una nuova fase”, ha affermato il ministro degli Esteri in una nota. Nel comunicato del ministero degli Esteri turco si definisce “inaccettabile” l’azione militare di Israele contro la Striscia di Gaza. “Per ottenere un cessate il fuoco permanente a Gaza e fornire aiuti umanitari, la comunità internazionale deve adottare una posizione ferma contro Israele”, aggiunge il comunicato del ministero, sottolineando che la Turchia continuerà a sostenere “la giusta causa del popolo palestinese e gli sforzi per stabilire pace e stabilità nella regione”.

