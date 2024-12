Turismo: Centinaio, ‘Lega contraria a ticket e tasse più alte’

agenzia

Roma, 9 dic. “Di fronte agli annunci di sempre più Comuni che intendono introdurre o alzare la tassa di soggiorno, oppure imporre ticket d’ingresso in alcune zone delle città, la Lega ribadisce di essere contraria a queste misure. E questo vale ovunque, da Pavia a Napoli, da Venezia a Roma o altrove. Limitare l’accesso ai turisti o pretendere che paghino sempre di più non è la soluzione al sovraffollamento, ma solo un modo per ostacolare la crescita del turismo nel nostro Paese. Soprattutto, se consideriamo che gli introiti della tassa di soggiorno spesso finiscono per essere utilizzati per ripianare i bilanci di altri settori. Servono più servizi, una promozione più adeguata delle tante bellezze non ancora valorizzate, investimenti per migliorare formazione e accoglienza. È un lavoro che non può essere portato avanti solo dal governo, ma anche da Regioni e Comuni”. Lo afferma Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato e responsabile del dipartimento Turismo della Lega.

