Turismo: Centinaio (Lega), ‘tassa soggiorno sia di scopo’

Roma, 7 ago. “Una riforma della tassa di soggiorno è necessaria, ma prima di agire sulla quantità bisognerebbe chiarirne la finalità. Dovrebbe diventare una vera e propria tassa ‘di scopo’, da destinare esclusivamente allo sviluppo turistico. Se vogliamo che il turismo rafforzi il suo ruolo di settore industriale strategico, non possono bastare gli investimenti nazionali e regionali, ma serve che i Comuni utilizzino le quote versate da chi alloggia nelle strutture locali per migliorare infrastrutture e servizi orientati ad accogliere i visitatori. Una destinazione che deve diventare stringente, tracciabile e verificata. In questo modo, riusciremmo anche a valorizzare le potenzialità dei singoli territori, favorendo la scelta di mete alternative contro l’overtourism”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

