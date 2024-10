Turismo: ‘Destinazione Napoli’, al Ttg di Rimini l’esordio del nuovo brand della città

agenzia

Roma, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) – ‘Destinazione Napoli’ arriva al Ttg Travel Experience di Rimini per il suo esordio fuori dai confini cittadini. Il brand sfoggia tutte le versioni cromatiche, dal tutto bianco alla versione colorata, nello stand dell’assessorato al Turismo, dal 9 all’11 ottobre, nella principale fiera nazionale dedicata al turismo B2B. L’occasione è buona anche per presentare le nuove strategie per consolidare la posizione sui mercati internazionali. Il Comune di Napoli si è dotato di uno strumento strategico quale la Dmo (Destination Management Organization) per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi tipici per la città di Napoli, nonché, in ottica strategica e integrata, delle azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica. A questo fine un accordo quadro è stato aggiudicato al Rti CoopCulture e SL&A. “Con questa iniziativa anche una Capitale come Napoli, vero gigante nell’immaginario e nel desiderio dei turisti italiani e sempre più anche stranieri, si dota di una organizzazione di destinazione che si muove su standard mondiali”, dice il Project Leader, Stefano Landi. La presenza a Rimini è importante per incontrare gli operatori del settore ma anche far conoscere a livello nazionale e internazionale quello che Napoli ha da offrire e il nuovo brand turistico, rappresentato visivamente da un’installazione permanente collocata in Piazza Municipio. Questo progetto, promosso dall’Assessorato al Turismo, nasce con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’immagine sintetica ma rappresentativa della complessità e della ricchezza culturale della città. “A Napoli abbiamo realizzato un’installazione fissa pensata per fare il giro del mondo attraverso le esperienze dei turisti che scattano un selfie per i social per testimoniare la loro esperienza napoletana. Nel logo sono raffigurati alcuni dei principali simboli della napoletanità: da Maradona, al murales di San Gennaro, al cibo. Ci sono anche immagini delle stazioni della metropolitana di Napoli, affascinanti e futuristiche. Il nostro logo, inoltre, si trova davanti al porto ‘aperto’ della città, apposta per dare il benvenuto a chi arriva a Napoli dal mare”, dice l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. Il logo è una fusione di arte e identità, con lettere che narrano le mille sfaccettature di Napoli: dalla passione per il calcio alle meraviglie sotterranee, dalla street art ai capolavori culinari. Ogni lettera del logo non è solo una parte di un nome, ma un viaggio visivo tra le bellezze e le tradizioni di Napoli. Immagini iconiche si nascondono dietro ogni carattere, invitando i visitatori a esplorare i tesori che questa città offre.

