Turismo: Gasparri, ‘tassa soggiorno sia parametrata a costo albergo’

Roma, 26 mar. “Attualmente la tassa di soggiorno è in base alla categoria dell’albergo, noi diciamo che va parametrata alla tariffa, cioè quanto è il costo di un albergo”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Fi, a margine della conferenza stampa ‘Per un turismo più equo: cambiamo la tassa di soggiorno’. All’iniziativa sono presenti il responsabile nazionale Turismo di Forza Italia, Carlo De Romanis e il senatore Claudio Lotito, che con Gasparri è promotore di una risoluzione per la riforma della tassa di soggiorno, approvata in commissione Finanze al Senato.