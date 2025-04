Turismo, in Puglia 20 milioni di presenze nel 2024

agenzia

Verona, 10 apr. Ottime performance turistiche per la Puglia. Nel 2024 le presenze “hanno superato i 20 milioni. Un dato assolutamente importante se si pensa che il 40% di queste presenze si registrano in mesi non estivi e che oltre il 41% è caratterizzato da flussi stranieri”, dichiara Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia partecipando alla 57esima edizione di Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati, a Verona. Numeri che confermano “l’ampliamento della stagione turistica e dei flussi internazionali che oggi rendono la Puglia, a tutti gli effetti, una destinazione sempre più presente non solo in mercati già consolidati, come quelli dei Paesi europei, ma anche in mercati come gli Stati Uniti, il Canada, l’Oriente e l’Australia”, precisa l’assessore regionale al Turismo.

La Regione ha tutte le caratteristiche per posizionarsi tra le mete di eccellenza del turismo internazionale e attrarre investimenti in un settore in forte espansione. Grande supporto arriva dalle strategie e dai piani di sviluppo per il settore turistico previsti nel Programma regionale Puglia Fesr-Fse/21-27, un programma di investimenti finanziato dai fondi europei che punta a rendere il territorio sempre più innovativo, sostenibile e inclusivo. Ad attrarre i turisti “il mare, la prospettiva di trascorrere del tempo all’aria aperta, le tradizioni, l’artigianato artistico, i grandi eventi e l’enogastronomia che rappresenta la seconda motivazione di viaggio per i turisti”, evidenzia Lopane.

L’offerta gastronomica pugliese è infatti ricca di prodotti tipici, tra cui olio, pasta, formaggi, prodotti da forno e vino. Un prodotto, quest’ultimo, eccellenza per la Regione e che “costituisce uno dei punti fondamentali di rilancio dell’economia agricola del nostro territorio”, sottolinea Rosella Giorgio, dirigente di sezione dipartimento Agricoltura Regione Puglia. Al Vinitaly 2025 la Puglia si presenta con 106 espositori. “Unioncamere di Puglia ci supporta nella selezione delle aziende e nell’organizzazione logistica di questo tipo di eventi – afferma Giorgio – Oltre al calendario fieristico annuale, stiamo lavorando in sinergia con gli altri assessorati della Regione Puglia per partecipare all’Expo di Osaka, un’occasione strategica per il rilancio della nostra economia e dei nostri prodotti in altri siti”.

Tra i punti di forza di una Puglia che mira a diventare innovativa e sostenibile, l’agrivoltaico che nella viticoltura trova un punto di contatto. “Vino ed energie rinnovabili sono due dei settori in cui la Puglia eccelle in Italia – afferma Gianluca Nardone, direttore dipartimento Agricoltura Regione Puglia – La nostra regione si sta incamminando su questa strada per promuovere la possibilità di utilizzare il suolo agricolo con pannelli fotovoltaici solo laddove si possano coniugare con una produzione agricola. La vigna fotovoltaica è un futuro concreto, fondamentale per lo sviluppo economico della Puglia”.

Agricoltura, sostenibilità, turismo dunque. Tre settori strettamente collegati tra loro che per funzionare bene e costituirsi magnete per il turismo hanno però bisogno di figure professionali formate e qualificate. Nell’ambito del Vinitaly, Regione Puglia ha presentato “tre nuove figure professionali – ha fatto sapere Francesco Paolicelli, presidente commissione Sviluppo economico, Agricoltura e Turismo Regione Puglia – il responsabile di Cantine, il responsabile enoturismo e il Wine Manager. Un modo per alzare il livello di professionalità e per garantire un turismo più accessibile che possa offrire informazioni complete sui vini tipici”.

Oltre la terra ferma, lo sviluppo economico della Puglia e l’attrazione turistica arrivano dal mare. In una regione con “la maggiore estensione di costa, seconda solo alla Sicilia, il settore pesca è di particolare importanza – ricorda Rosa Fiore, dirigente struttura di progetto Attuazione delle politiche europee per la pesca e l’acquacoltura Regione Puglia – il pesce è un elemento importante che fa parte dell’apprezzamento che l’agroalimentare riscuote. Ha una sua dignità economica, ma anche una sua suggestione. Aspetti sui quali stiamo lavorando”. Al Vinitaly terra e mare si incontrano nel Padiglione Puglia. “Il prodotto vino viene portato sulle nostre imbarcazioni, perché sulle imbarcazioni iniziamo una nuova attività: l’Ittiturismo – dichiara Domenico Campanile, dirigente della sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia – L’operatore ittico durante il periodo di fermo pesca, può utilizzare la propria imbarcazione per far vivere un’esperienza turistica – spiega – ma nello stesso tempo può offrire anche il prodotto vino ai turisti che porta a bordo”. Un altro modo per diffondere la cultura enogastronomica locale e attrarre nella regione nuove presenze.