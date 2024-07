Turismo, Leonardo Hotels lancia la partnership con Ferrari Club Passione Rossa

agenzia

Parte per un esclusivo viaggio 'From Rome to Paris in Red'

Roma, 23 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Leonardo Hotels lancia la partnership con Ferrari Club Passione Rossa, uno dei più importanti club di proprietari di Ferrari, in occasione della presentazione dell’evento ‘From Rome to Paris in Red’, che si è svolta alla presenza di 6 Ferrari davanti alle porte del nuovo Nyx Hotel Rome. Il 12 settembre, 30 Ferrari brandizzate Leonardo Hotels e Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels partiranno da Roma per un viaggio simbolico di quattro giorni che attraverserà l’Italia, facendo tappa a Lazise, e la Francia, per raggiungere infine Parigi. La collaborazione promuove la nuova apertura romana, Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels, in programma a gennaio 2025, e rafforza i valori condivisi di qualità, lusso ed eccellenza, creando una sinergia tra i due prestigiosi brand sinonimo di esperienze esclusive. “Siamo orgogliosi di collaborare con Passione Rossa Ferrari Club per questa iniziativa unica che rafforza l’identità dei nostri brand come sinonimo di eccellenza, esclusività e avventura e testimonia l’impegno nell’offrire esperienze di alto livello ai nostri ospiti, in un percorso di continua trasformazione ed innovazione. Il viaggio da Roma a Parigi è in primo luogo un evento spettacolare che testimonia anche il forte legame con i territori circostanti in cui si trovano le strutture coinvolte in questo viaggio inedito ma ha anche un forte valore simbolico che celebra il patrimonio italiano e la cultura europea di cui ci facciamo ambasciatori”, afferma Rafi Carmon, Country General Manager Italy, France & Hungary. “La nostra mission – prosegue – esprime il nostro desiderio primario di conquistare i cuori e le menti dei nostri ospiti attraverso un servizio eccezionale. Vogliamo creare esperienze indimenticabili, sfidando costantemente i confini dell’ospitalità. Questo viaggio in partnership con Passione Rossa Ferrari Club è certamente una nuova sfida per noi ed è anche un’opportunità originale per rafforzare e raccontare il nostro legame con i territori che amiamo. Sarà un momento memorabile per tutti gli ospiti presenti nelle strutture toccate da questo tour e, grazie alla condivisione in tempo reale dell’evento, anche per tutti coloro che ci seguono appassionatamente sui nostri profili social”. Il sodalizio con Ferrari Club Passione Rossa, composto da collezionisti che coltivano la passione per i viaggi e il mondo del lusso, vede il coinvolgimento di Fabio Barone, fondatore e presidente del Club, che si è aggiudicato 6 Guinness World Speed Record alla guida di una Ferrari, di cui l’ultimo ottenuto a giugno 2024 sulla portaerei Garibaldi a Taranto. Tra le sue imprese più spettacolari, Barone ha conquistato un primato mondiale portando 30 Ferrari al Circolo Polare Artico per la prima volta nella storia. “Per Passione Rossa Ferrari Club, è sempre fondamentale creare sinergie con brand nazionali e internazionali. Questa collaborazione è particolarmente significativa poiché permette ai nostri soci di diventare ambasciatori del marchio Leonardo Hotels e di scoprire nuove destinazioni grazie alla vasta offerta di strutture Leonardo Hotels presenti in Italia, in tutta Europa e oltre”, sottolinea Fabio Barone. “Siamo entusiasti di lanciare questo primo evento, frutto della nostra partnership, che proseguirà con iniziative future interessanti, anche al di fuori dei confini nazionali”, conclude. La scelta delle città non è casuale. Roma, punto di partenza di questa avventura, ospita il Leonardo Boutique Hotel Rome Termini, una struttura elegante e moderna in Via Marghera ideale sia per il business travel che per un soggiorno leisure, e vedrà l’apertura del Nyx Hotel Rome ad inizio 2025. Incastonato nel cuore del quartiere Prati, il nuovo hotel del gruppo e secondo indirizzo nella Città Eterna, offrirà quasi 300 camere su otto piani, un ristorante, un bar, oltre ad ampie sale riunioni, ed è destinato a diventare un’icona dell’ospitalità lifestyle nella Capitale grazie a un design che combina individualità, arte locale e atmosfera urbana. Il viaggio proseguirà verso il nord Italia facendo sosta a Lazise, dove si trova il Leonardo Hotel Lago di Garda – Wellness and Spa. Situato sulla sponda meridionale del lago di Garda, l’hotel che da poco è stato oggetto di un importante restyling a cura di Andreas Neudahm, offre una raffinata esperienza di benessere con spa, piscina e ambienti comuni dallo stile contemporaneo nell’incantevole paesaggio della campagna veneta a poca distanza dalle splendide rive del lago. La destinazione finale del tour sarà Parigi, dove ha recentemente inaugurato il Leonardo Boutique Hotel Paris Opera: prima apertura firmata Leonardo Hotels nella Ville Lumière, incarna perfettamente l’eleganza parigina, grazie all’antico fascino dell’edificio del XIX secolo e allo stile contemporaneo degli interni, progettati dall’interior designer Marie-Agnès Louboutin. Le 30 Ferrari guidate dai loro appassionati proprietari attraverseranno le campagne italiane, i paesaggi alpini e le regioni francesi, mettendo in risalto il legame delle strutture Leonardo Hotels con il territorio, oltre alla bellezza dei percorsi e delle esperienze offerte dalle proprietà del brand situate in luoghi pittoreschi e strategici. Durante la cavalcata in red, inoltre, saranno varie le esibizioni spettacolari in tutte le città coinvolte nell’iniziativa, come la parata lungo le vie di Lazise e quella organizzata ai piedi della spettacolare Tour Eiffel.

