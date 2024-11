Turismo: Mattarella, ‘ampliare circuiti oltre grandi città’

agenzia

Roma, 19 nov. “Nelle città più grandi, nelle mete tradizionali del turismo i flussi sono divenuti così imponenti da creare problemi non piccoli di gestione. Ampliare i circuiti del turismo italiano, far conoscere altri luoghi e altri percorsi, offrire esperienze diverse ma anch’esse di alta qualità, consentirebbe anche di entrare in contatto con i tanti valori dell’Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea della Confesercenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA