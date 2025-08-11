Turismo: Misiani, ‘spiagge semi-vuote e famiglie a casa, governo vive in universo parallelo’

agenzia

Roma, 11 ago “Le risposte degli esponenti di Fratelli d’Italia sul tema delle spiagge semi-deserte confermano che il governo e la sua maggioranza vivono ormai in un universo parallelo rispetto alle famiglie italiane”. Lo dice Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Partito democratico.

“Concentrarsi solo sui dati dei turisti stranieri o delle presenze in destinazioni di lusso è il segno che la Meloni e i suoi ultras non riescono neppure a vedere il problema gigantesco che questa estate evidenzia: il crollo del potere d’acquisto del ceto medio -prosegue il senatore dem-. Per tante famiglie il ‘modello Meloni’ per il turismo significa località turistiche riservate a stranieri e italiani benestanti, mentre la maggior parte delle famiglie a reddito medio e basso è costretta a restare a casa. È un’immagine plastica della distanza abissale tra il racconto del governo e la realtà che vivono milioni di persone”.