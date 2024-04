Turismo: Rapani (Fdi), ‘ddl per valorizzare cammini religiosi in Italia’

agenzia

Roma, 13 apr. “E’ già stato approvato in aula il provvedimento che promuove il turismo sostenibile attraverso la tutela e l’incentivazione dei percorsi spirituali nel paese. E’ importante valorizzare e incentivare i cammini religiosi come forma di turismo, una risorsa finora trascurata nel panorama del turismo nazionale. Fino ad oggi c’è stata scarsa attenzione dedicata al turismo religioso nel corso degli anni ed era giunta l’ora di sfruttare appieno il potenziale di questo settore. Il disegno di legge mira a proteggere e promuovere i cammini religiosi in tutta Italia, riconoscendoli come una forma di turismo significativa e accessibile a tutte le località attraversate da tali percorsi”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani.

“Uno degli esempi è il celebre Cammino di Santiago, un itinerario che ha attirato l’attenzione internazionale nel corso degli anni. Tuttavia -rimarca l’esponente di Fdi – ci sono anche altre rotte meno conosciute, come il Cammino di San Francesco in Calabria, che meritano di essere valorizzate e promosse. Incentivare i cammini religiosi significherebbe non solo rendere accessibili questi percorsi, ma anche promuoverli attivamente come forme di turismo sostenibile. Questo potrebbe essere realizzato attraverso campagne di sensibilizzazione e promozione mirate, che mettano in luce i valori spirituali e culturali di tali itinerari. Il disegno di legge rende questi percorsi fruibili e accessibili, garantendo al contempo la tutela del patrimonio culturale e ambientale associato”.