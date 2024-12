Turismo, Salimei (Biennale Venezia): “Bagni pubblici occasione di riqualificazione”

agenzia

Roma, 4 dic. – “I bagni pubblici potrebbero essere una grande occasione di riqualificazione dello spazio pubblico, che in questo momento non ha questo servizio. I bagni devono diventare oggetti di design e sostenibili, nei materiali e nell’inserimento nella città. La sostenibilità in alcune città è data dal fatto che si possono riqualificare aree esistenti, come sottopassi”. Lo ha dichiarato l’architetto e curatrice del padiglione Italia della Biennale di Venezia Guendalina Salimei a margine dell’evento al museo Maxxi di Roma ‘Perfect Toilets’, l’iniziativa del brand Tork che coinvolge sette architetti italiani chiamati a sviluppare un concept progettuale di bagno pubblico per le città di Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo.