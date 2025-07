Turista cade dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore

agenzia

Era in vacanza con il marito. Da chiarire le cause

GENOVA, 06 LUG – Una turista in vacanza a Rapallo in un albergo di lusso è morta precipitando da una finestra della stanza che divideva con il marito. I responsabili dell’albergo hanno chiamato i soccorsi attraverso il 118 ma non è stato possibile salvare la donna, che ha circa 50 anni. Sul posto anche polizia e carabinieri per chiarire le cause della caduta partendo dalla ricostruzione delle ultime ore di vita della turista. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

