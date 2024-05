Turn Biotechnologies firma un accordo di licenza globale con HanAll Biopharma per lo sviluppo di terapie oculari e auricolari

agenzia

MOUNTAIN VIEW, California, 28 maggio 2024 /PRNewswire/ — Turn Biotechnologies, sviluppatore di farmaci innovativi a base di mRNA e di tecnologie abilitanti, oggi ha annunciato un accordo di licenza globale esclusiva con il produttore farmaceutico HanAll Biopharma per lo sviluppo di farmaci innovativi mirati al trattamento delle patologie oculari e uditive correlate all’età.

L’accordo, del valore potenziale di oltre 300 milioni di dollari per il primo dei numerosi prodotti in programma, espande in modo significativo il rapporto tra le aziende. HanAll originariamente ha investito in Turn Bio nel 2022.

Una nuova frontiera nelle terapie correlate all’età

I prodotti risultanti da questa collaborazione utilizzeranno la tecnologia di riprogrammazione epigenetica dell’età (ERATM) di Turn Bio e la sua innovativa piattaforma di distribuzione eTurna™. Queste tecnologie all’avanguardia mirano a ripristinare l’espressione genetica ottimale, combattendo gli effetti dell’invecchiamento a livello cellulare per trattare e potenzialmente curare le condizioni croniche.

“Questa partnership rappresenta una pietra miliare per Turn Bio”, ha affermato il CEO dell’azienda Anja Krammer. “Con il supporto di HanAll, stiamo accelerando lo sviluppo di terapie trasformative per indicazioni su occhi e orecchie, di cui possono beneficiare i pazienti di tutto il mondo. L’impatto potenziale sulla vita dei pazienti è enorme e questo è solo l’inizio”.

HanAll ha monitorato da vicino i progressi di Turn Bio sin dal suo investimento iniziale, riconoscendo il potenziale rivoluzionario della sua tecnologia di riprogrammazione epigenetica.

“L’approccio innovativo di Turn Bio alla riprogrammazione epigenetica è strettamente in linea con la missione di HanAll: esplorare farmaci innovativi per espandere la nostra area terapeutica”, ha affermato il Dott. Sean Jeong, MBA, amministratore delegato di HanAll Biopharma. “Insieme, siamo pronti a creare nuovi trattamenti all’avanguardia che rispondano ai bisogni critici insoddisfatti, in particolare nelle malattie legate all’invecchiamento”.

Orizzonti in espansione nella medicina rigenerativa

La partnership estende lo sviluppo di Turn Bio, che si era concentrato principalmente sulla dermatologia e sull’immunologia, ad altri due organi più comunemente colpiti da patologie legate all’età. Ciò significa che Turn Bio sta lavorando su terapie per trattare e potenzialmente curare la maggior parte delle malattie causate dall’invecchiamento.

“Il potere della tecnologia ERA™ è la capacità di ringiovanire le cellule praticamente in qualsiasi organo del corpo”, ha affermato Vittorio Sebastiano, cofondatore di Turn Bio e responsabile della ricerca dell’azienda. “Questo accordo ci consente di accelerare il nostro sviluppo su più fronti per invertire i danni causati dall’invecchiamento e migliorare la qualità della vita dei pazienti più anziani”.

INFORMAZIONI SU TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio è un’azienda in fase preclinica che si concentra sulla riparazione dei tessuti a livello cellulare e sullo sviluppo di sistemi trasformativi di somministrazione di farmaci. La tecnologia di riprogrammazione ERA™ basata su mRNA brevettata dall’azienda mira a ripristinare l’espressione genica ottimale combattendo gli effetti dell’invecchiamento nell’epigenoma. Questo procedimento è potenzialmente in grado di ripristinare la capacità delle cellule di prevenire o curare le patologie e di guarire o rigenerare i tessuti, oltre ad aiutare a combattere malattie croniche incurabili. La sua piattaforma di consegna eTurna™ si avvale di formulazioni uniche per consegnare con precisione il carico a specifici organi, tessuti e tipi di cellule.

L’azienda sta completando la ricerca preclinica su terapie personalizzate mirate a indicazioni in dermatologia e immunologia e sta sviluppando terapie per oftalmologia, osteoartrite e sistema muscolare. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.turn.bio.

Informazioni su HanAll Biopharma

HanAll Biopharma (KRX: 009420.KS) è un’azienda biofarmaceutica globale, presente in Corea, Stati Uniti, Giappone e Indonesia, che punta ad apportare un contributo significativo alla vita dei pazienti introducendo farmaci innovativi e di grande impatto per affrontare gravi esigenze mediche insoddisfatte. HanAll gestisce da oltre 50 anni un portafoglio di prodotti farmaceutici nelle aree terapeutiche delle malattie endocrine, circolatorie e urologiche.

HanAll inoltre ha ampliato la propria area di focalizzazione anche verso l’immunologia, l’oncologia, la neurologia e l’oftalmologia, per scoprire e sviluppare farmaci innovativi per pazienti affetti da malattie per cui non esistono trattamenti efficaci. Uno degli asset principali della sua pipeline, HL161 (INN: batoclimab), un anticorpo anti-FcRn, si trova in fase di sviluppo nel corso di studi internazionali di fase 3 e fase 2, ed è mirato al trattamento di malattie autoimmuni tra cui la miastenia gravis generalizzata (gMG), la orbitopatia tiroidea (TED), la polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP) e il morbo di Graves (GD). Un altro asset principale, HL036 (INN: tanfanercept), una proteina inibitrice del TNF, è in fase di valutazione sia in studi clinici di fase 3 negli Stati Uniti che in Cina, per il trattamento della malattia dell’occhio secco. Sono in fase di valutazione nel corso di studi clinici di fase 1 (volontari sani) anche HL161ANS, un anticorpo anti-FcRn mirato a numerose indicazioni, e HL192 (ATH-399A), un attivatore Nurr1 attualmente mirato al morbo di Parkinson. Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web e seguire l’azienda su LinkedIn. Per qualsiasi domanda da parte dei media rivolgersi ad HanAll PR/IR (pr@hanall.com, ir@hanall.com).

