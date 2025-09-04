Tusk, no a truppe polacche nemmeno dopo fine guerra

agenzia

'Colloqui con Trump impegnativi, ma uniti contro minacce Est'

BRUXELLES, 04 SET – “I singoli paesi garantiscono la loro presenza o partecipazione per garantire la sicurezza dell’Ucraina. La Polonia, come abbiamo ripetutamente sottolineato, non prevede di inviare truppe in Ucraina, nemmeno dopo la fine della guerra. Siamo responsabili della logistica”. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk ai cronisti dopo la riunione della coalizione dei Volenterosi a Parigi. Il primo ministro ha definito “impegnativi” i colloqui con il presidente americano Donald Trump, aggiungendo tuttavia che “sia l’Europa che gli Stati Uniti vogliono mantenere e rafforzare l’unità occidentale contro le minacce provenienti dall’Est”, cosa che “richiede ancora un lavoro intenso”. Tusk ha poi detto che “al momento, non si parla di un incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Putin”.

