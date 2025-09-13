Tusk, ‘nuova minaccia droni scongiurata, finita emergenza’

agenzia

'Restiamo vigili'

BERLINO, 13 SET – “La minaccia è stata scongiurata. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nell’operazione, sia in aria che a terra. Restiamo vigili” lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk considerando conclusa la situazione di emergenza che aveva fatto decollare caccia polacchi e alleati in sorvolo sul confine est in Polonia. Poco prima lo stesso Tusk aveva scritto sui social: “a causa della minaccia rappresentata da droni russi che operano sull’Ucraina, vicino al confine polacco, sono iniziate operazioni aeree preventive da parte delle forze aeree polacche e alleate nel nostro spazio aereo”.

