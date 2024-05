Tusk, ripristineremo area cuscinetto al confine bielorusso

agenzia

Premier polacco: 'Useremo tutte le risorse disponibili'

ROMA, 29 MAG – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato il ripristino di una zona cuscinetto al confine con la Bielorussia. Lo ha annunciato Tusk in una conferenza stampa a Dubiche Tserkevna, vicino al confine con la Bielorussia, come rifderisce Onet . Secondo il premier polacco si prevede di ripristinare una zona cuscinetto su una fascia larga circa 200 metri dal confine di stato. Tusk ha annunciato l’utilizzo di “tutte le risorse necessarie” per proteggere il confine.

