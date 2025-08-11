Tusk,Russia coinvolga Kiev e non sfidi confini impunemente

agenzia

'Leader europei restano uniti nel loro approccio'

ROMA, 11 AGO – Kiev deve essere coinvolta nei colloqui di pace in Ucraina, e alla Russia non deve essere permesso di sfidare i confini “impunemente”. Lo ha affermato il premier polacco Donald Tusk in una conferenza stampa ancora in corso, convocata per informare i media polacchi dopo le consultazioni di questo fine settimana tra i leader europei, i quali – ha aggiunto – “restano uniti nel loro approccio”. “Per la Polonia e i nostri partner europei, deve essere chiaro che non si possono modificare i confini con la forza” e che “l’Occidente non accetterà richieste russe che equivalgano semplicemente alla conquista del territorio ucraino”.

