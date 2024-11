Tutti contro casa di 8 metri quadri, ‘basta speculazioni’

agenzia

Comune Bologna: 'segnalate, controlleremo'. Salvini, 'illegale'

BOLOGNA, 03 NOV – Dopo la notizia di un appartamento monolocale di otto metri quadri messo in affitto a 600 euro mensili, nel centro storico di Bologna, la politica assicura maggiore rigore e l’associazione di categoria degli agenti immobiliari prende le distanze, invitando i propri associati a rifiutare immobili del genere. “Di fronte a situazioni come queste, il nostro obiettivo è tutelare la dignità delle persone e contrastare pratiche speculative che sfruttano la complessità del mercato abitativo”, dice la vicesindaca di Bologna, con delega alla Casa, Emily Clancy, secondo cui “non siamo di fronte a un vero monolocale: 8 metri quadrati non possono essere considerati abitabili secondo i criteri minimi, nemmeno come camera singola che dovrebbe essere di almeno 9 metri quadrati”. L’invito ai cittadini è a “denunciare e a segnalarci questi casi, così da individuare l’immobile e predisporre un controllo, come facciamo ogni volta che emergono casi simili. Basta speculazioni sulla pelle di chi vive la crisi abitativa”. A intervenire sui social, commentando il caso bolognese, è anche il vicepremier e ministro alle Infrustrutture Matteo Salvini: “Grazie al decreto salva-casa abbiamo tagliato la burocrazia, liberando tanti spazi per ricavare appartamenti di piccole dimensioni ma che non possono scendere sotto i 20 metri quadri. Attenzione: ci sono criteri stringenti (a partire da aerazione e illuminazione) per renderli abitabili! Situazioni come quelle che emergono dalle cronache di questi giorni sono illegali e al limite del disumano. Non rimarranno impunite: chi pensa di poter affittare micro-spazi in barba alle regole e al buonsenso, verrà punito severamente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA