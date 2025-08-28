agenzia
Tutti gli alleati Nato al 2%, spesa Italia a 45 miliardi
L'Alleanza ha rilasciato i dati preliminari per il 2025
BRUXELLES, 28 AGO – Tutti gli alleati della Nato – 31 su 32, poiché l’Islanda non è conteggiata – nel 2025 raggiungono l’obiettivo del 2%. Lo si evince dalle stime sulla spesa militare pubblicate dall’Alleanza, con le cifre prese in esame fino al mese di giugno. L’Italia, come si vede dalle tabelle, nel 2025 presenta un budget militare da oltre 45 miliardi (erano 18 nel 2014).
