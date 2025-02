agenzia

Non convalidati trattenimenti, sospeso giudizio in attesa Ue

ROMA, 31 GEN – Non sono stati convalidati i trattenimenti di tutti e 43 i migranti che erano stati portati in Albania. I giudici, secondo quanto si apprende, hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla corte di Giustizia Ue. I richiedenti asilo saranno trasferiti domani in Italia

