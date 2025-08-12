Tutto il calcio su Sky, 2000 partite e la firma di Sorrentino

agenzia

Serie A, novità Ligue1, e le Coppe: copertura editoriale al top

ROMA, 12 AGO – Duemila partite, 4000 ore di diretta, con 580 dedicate a studi e approfondimenti live. Riparte la stagione del calcio e Sky si presenta al via con un palinsesto più ricco che mai: dalla Serie al ritorno-novità del campionato francese, passando per il calcio femminile, le qualificazioni ai Mondiali 2026, fino alle Coppe europee. Con la firma da Oscar di Paolo Sorrentino che sotto le luci di San Siro deserto e in notturna presenta con Fabio Caressa la campagna per il ritorno delle tre competizioni continentali. Si parte con la Supercoppa Uefa tra Psg e Tottenham di programma allo stadio Friuli di Udine. In arrivo la Serie A da sabato 23 agosto: tre partite su dieci a giornata negli slot serali, i big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui quattro scontri diretti tra le big, Poi spazio alla Serie C dal 22 agosto. I campionati esteri partiranno con la Ligue 1 dal 15 agosto; stessa data per la Premier League inglese. Dal 22 la Bundesliga tedesca. Aspettando la Champions, che dal 16 settembre prenderà il via con quattro italiane in campo: 185 delle 203 partite della massima competizione europea saranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Grazie a Diretta Gol saranno trasmesse in esclusiva anche tutte le partite dell’Europa League e della Conference. E ancora le qualificazioni ai mondiali di calcio del prossimo anno, la Serie A Women’s Cup (dal 22 agosto): a gennaio ci sarà anche la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, dai quarti di finale. La nuova stagione offrirà una copertura editoriale top: nasce lo Sky Sport Skill, per studiare da vicino calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Tornano anche le analisi dello Sky Sport Tech per ricostruire momenti e tattiche sul campo. Studi live sette giorni su sette a Sky Sport 24, con inviati su tutti i campi con le voci dei pre e post, skylights di tutte le partite di Serie A, cronache dai campi di allenamento, gli appuntamenti fissi con ‘Il club’, ‘Calciomercato-l’originale’ con una versione settimanale ‘L’originale del lunedì’ e le produzioni originali di Skysport con il nuovo podcast ’90/10′ di Stefano Borghi. Le voci sono quelle dei talent di Sky, tra i quali Alex del Piero, Beppe Bergomi, Zvonimir Boban, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Fauzi Ghoulam, Massimo Gobbi, Michele Padovano, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena, Nando Orsi. Da domani sarà on air lo spot sulle Coppe europee con oltre 500 match firmato dal regista Premio Oscar Sorrentino che parlando con Fabio Caressa confessa l’impossibilità di scrivere un copione sulla Champions, troppo imprevedibile e piena di colpi di scena. Saranno sette le squadre italiane protagoniste: dal 16 settembre la Champions con Napoli, Inter, Atalanta e Juventus: 185 delle 203 partite fino alla finale il 30 maggio 2026 assegnerà il trofeo alla Puskás Aréna di Budapest. Grande attesa anche per l’Europa League con Roma e Bologna. La Conference League dal 2 ottobre vedrà in campo la Fiorentina.

