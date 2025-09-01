Tv, ‘Bibi respinge richiesta di voto sull’accordo ostaggi’

agenzia

Durante il gabinetto di sicurezza: 'Non all'ordine del giorno'

ROMA, 01 SET – Nel corso della riunione del gabinetto di sicurezza israeliano, che si è conclusa nelle prime ore del mattino, le Idf hanno espresso sostegno a un accordo per il rilascio degli ostaggi, ma il primo ministro Benyamin Netanyahu ha chiarito che “non c’era alcun accordo all’ordine del giorno”. Lo riferisce Channel 13. Secondo quanto riferito intanto da Ynet, la maggior parte dei ministri ha espresso opposizione a un accordo parziale. Il ministro Itamar Ben Gvir e altri ministri hanno chiesto un voto di principio contro un accordo parziale, ma Netanyahu ha affermato che non era necessario votare, perché non era all’ordine del giorno.

