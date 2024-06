Tv: ‘Io Canto Family’ su Canale 5 conquista prima serata con 2,6 mln di spettatori**

agenzia

Roma, 4 giu. Canale5 con ‘Io Canto Family’ condotto da Michelle Hunziker ha vinto la prima serata televisiva di ieri, lunedì 3 giugno, conquistando 2.666.000 spettatori e totalizzando uno share del 18.6%. Il secondo posto sul podio è per Rai1, con ‘Ulisse Speciale Normandia, 80 anni dallo sbarco’: il conduttore Alberto Angela ha infatti tenuto davanti allo schermo 2.494.000 spettatori, per uno share del 15.1%. Italia1 proponeva ieri ‘Run All Night – Una notte per sopravvivere’, che ha interessato 1.205.000 spettatori facendo registrare il 7% di share. Corrado Formigli e il suo ‘Piazzapulita’ ha ottenuto un ascolto di 908.000 spettatori e il 6.5% di share, mentre su Rete4 ‘Quarta Repubblica’, che ieri aveva come ospite il premier Giorgia Meloni, è stato visto da 853.000 spettatori per uno share del 6%. Rai2, con l’ultima puntata di ‘Da Vicino Nessuno è Normale’ ha raccolto davanti al video 709.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rai3, Salvo Sottile e il suo ‘Far West Speciale’ registra un ascolto di 624.000 spettatori pari al 3.3% di share.

Nell’access prime time cresce ‘Striscia la Notizia’, anche per l’assenza di ‘Affari Tuoi’, e vince la sfida della fascia conquistando 3.718.000 spettatori per il 18.4% di share. ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa su Rai1 è stato visto da 3.671.000 spettatori, totalizzando uno share del 19.7%. Bene il ritorno di Techetechetè, che incolla davanti allo schermo 3.081.000 spettatori con uno share del 15.2%. Ieri serata di debutti anche sul fronte del preserale, dove su Rai1 ‘Reazione a Catena’ -che vedeva il ritorno alla conduzione di Pino Insegno- ha interessato 3.387.000 spettatori ottenendo il 24% di share. ‘Caduta Libera’ il game show di Canale 5, è stato la scelta di 2.238.000 spettatori, ottenendo uno share del 16.7%.