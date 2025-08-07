Tv: Renzi, ‘Meloni al Tg5 senza contraddittorio e Iv oscurata, attendiamo voce opposizioni’

agenzia

Roma, 7 ago “Il TG5 di Pier Silvio Berlusconi apparecchia una lunga intervista senza contraddittorio alla Presidente del Consiglio stizzita nel tono ed evanescente nelle risposte. Attendiamo che sia data voce anche alle opposizioni come Italia Viva che è stata oscurata dal TG5 da mesi e addirittura cancellata dopo l’attacco ad personam di Pier Silvio Berlusconi”. Lo dice Matteo Renzi.

